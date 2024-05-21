Confirmation Dates for 2026

|
February
|
|
|Tuesday 17th February
|Beaufort
|11am
|
|Rathmore
|3.30pm
|
|
|
|Wednesday 25th February
|Abbeydorney
|11am
|
|Lixnaw
|3pm
|
|
|
|Thursday 26th February
|Castleisland
|12noon
|
|Castleisland
|3.00pm
|
|
|
|Friday 27th February
|Killeentierna
|11am
|
|Firies
|3.00pm
|
|
|
|
March
|
|
|Thursday 5th March
|St. Francis Special School
|11am
|
|
|
|Friday 6th March
|Killarney
|11am
|
|Killarney
|2.30pm
|
|
|
|Monday, 9th March
|Milltown
|11am
|
|Milltown (Listry)
|2.30pm
|
|
|
|Tuesday 10th March
|Caherdaniel
|11am
|
|Kenmare
|3.30pm
|
|
|
|Thursday 12th March
|Ballymacelligott
|10.30am
|
|Annascaul
|3.30pm
|
|
|
|Friday 13th March
|St. Johns
|11am
|
|St. Johns
|2pm
|
|
|
|Wednesday 18th March
|Ballydesmond
|11am
|
|Knocknagoshel
|3.30pm
|
|
|
|(Thursday 19th March
|Ballinskelligs – Scoil Mhichíl & Scoil an Ghleanna
|
|
|
|
|Friday 20th March
|St. Brendans
|11am
|
|St. Brendans
|2pm
|
|
|
|Monday 23rd March
|Ballyferriter
|11am
|
|
|
|Wednesday 25th March
|Fossa
|11am
|
|Glenflesk
|3.30pm
|
|
|
|Thursday 26th March
|Kiskeam
|11am
|
|Boherbue
|3pm
|
|
|
|Friday 27th March
|Kilcummin
|11am
|
|Killorglin
|5pm
|
|
|
|
April
|
|
|Wednesday 15th April
|Dingle
|2.30pm
|
|
|
|Thursday 16th April
|Ballylongford
|11am
|
|Moyvane
|2.30pm
|
|
|
|Friday 17th April
|Ballinskelligs (Portmagee)
|11am
|
|Waterville
|3.30pm
|
|
|
|Tuesday 21st April
|St. Ita’s & St. Josephs
|11am
|
|Ardfert
|2.30pm
|
|
|
|Wednesday, 22nd April
|Spa (Spa NS)
|11am
|
|Spa (Fenit NS)
|2pm
|
|
|
|Thursday 23rd April
|Eyeries
|11am
|
|Glengarriff
|3.30pm
|
|
|
|Monday 27th April
|Adrigole
|11am
|
|Allihies
|3.30pm
|
|
|
|Tuesday 28th April
|Bere Island
|11am
|
|Castletownbere
|3.30pm
|
|
|
|Thursday 30th April
|Ballydonoghue
|11am
|
|Causeway
|3.30pm
|
May
|
|
|Friday 1st May
|Duagh
|11am
|
|Listowel
|2pm