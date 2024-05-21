Confirmation Dates for 2026

February
Tuesday 17th February Beaufort 11am
Rathmore 3.30pm
Wednesday 25th February Abbeydorney 11am
Lixnaw 3pm
Thursday 26th  February Castleisland 12noon
Castleisland 3.00pm
Friday 27th February Killeentierna 11am
Firies 3.00pm

March
Thursday 5th March St. Francis Special School 11am
Friday 6th March Killarney 11am
Killarney 2.30pm
Monday, 9th March Milltown 11am
Milltown (Listry) 2.30pm
Tuesday 10th March Caherdaniel 11am
Kenmare 3.30pm
Thursday 12th March Ballymacelligott 10.30am
Annascaul 3.30pm
Friday 13th March St. Johns 11am
St. Johns 2pm
Wednesday 18th March Ballydesmond 11am
Knocknagoshel 3.30pm
(Thursday 19th March Ballinskelligs – Scoil Mhichíl & Scoil an Ghleanna
Friday 20th March St. Brendans 11am
St. Brendans 2pm
Monday 23rd March Ballyferriter 11am
Wednesday 25th March Fossa 11am
Glenflesk 3.30pm
Thursday 26th March Kiskeam 11am
Boherbue 3pm
Friday 27th March Kilcummin 11am
Killorglin 5pm

April
Wednesday 15th April Dingle 2.30pm
Thursday 16th April Ballylongford 11am
Moyvane 2.30pm
Friday 17th April Ballinskelligs (Portmagee) 11am
Waterville 3.30pm
Tuesday 21st April St. Ita’s & St. Josephs 11am
Ardfert 2.30pm
Wednesday, 22nd April Spa (Spa NS) 11am
Spa (Fenit NS) 2pm
Thursday 23rd April Eyeries 11am
Glengarriff 3.30pm
Monday 27th April Adrigole 11am
Allihies 3.30pm
Tuesday 28th  April Bere Island 11am
Castletownbere 3.30pm
Thursday 30th April Ballydonoghue 11am
Causeway 3.30pm

May
Friday 1st May Duagh 11am
Listowel 2pm