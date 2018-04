The Choose Life 2018 newsletter promotes the Church’s position on unborn human life and encourages family discussion on this important subject.

Visit The Choose Life website www.chooselife2018.ie

ChooseLife2018_Issue9

ChooseLife2018_Issue8

ChooseLife2018_Issue7

ChooseLife2018_Issue 6

ChooseLife2018_Issue5_

ChooseLife2018_Issue4_

ChooseLife2018_Issue3

ChooseLife2018_Issue2_

ChooseLife2018_Issue1_